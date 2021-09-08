Сумчан запрошують взяти участь в урочистостях з нагоди Дня фізкультури та спорту

Програма заходу передбачає нагородження видатних спортсменів, тренерів та працівників галузі фізичної культури та спорту, вручення посвідчень «Майстер спорту України» Міністерства молоді та спорту України, нагородження грамотами та подяками голови Сумської облдержадміністрації, Сумської обласної ради, грамотами Сумського міського голови, управління молоді та спорту Сумської облдержадміністрації, Національного Олімпійського комітету. Також відбудуться показові виступи спортсменів, артистів області.
З професійним святом працівників галузі своїми виступами вітатимуть творчі колективи та артисти області.
Перед концертною програмою буде організовано простір для спілкування запрошених гостей, спортсменів та тренерів.
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