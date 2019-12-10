Сумський гідрометцентр оголосив фотоконкурс

Організатори Фотоконкурсу – гідрометеорологічні організації.
Мета Фотоконкурсу – поділитися яскравими фото унікальних погодних явищ, які спостерігалися по території Сумської області.
УМОВИ УЧАСТІ
1. До участі у Фотоконкурсі запрошуються усі бажаючі, які займаються фотосправою.
2. Всі конкурсні фотографії повинні бути авторськими.
3. На світлинах повинні бути відображені різні погодні, оптичні, гідрологічні явища.
4. Роботи приймаються в електронному вигляді в форматі jpg, jpeg, png.
5. Фотографія може бути як у кольоровому так і у чорно-білому виконанні. Допускається обробка фото у графічних редакторах.
6. Фотографії, подані на Фотоконкурс, можуть бути відхилені від участі в конкурсі в наступних випадках: фотографії не відповідають тематиці та формату конкурсу; не авторське фото.
ПРОЦЕДУРА ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
1. Для участі у Фотоконкурсі необхідно надіслати фото на електрону адресу гідрометеорологічної організації або у приватні повідомлення офіційної сторінки гідрометеорологічної організації в соціальній мережі Фейсбук, з поміткою "на Фотоконкурс"
2. Необхідно вказати прізвище автора, електрону пошту/контактний телефон, дату та місце, де була зроблена світлина.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФОТОКОНКУРСУ
1. Початок проведення конкурсу: 7-10 вересня 2021 року.
2. Кінцевий термін подання фотографій: 1 листопада 2021 року.
3. Оголошення результатів конкурсу: 10 листопада 2021 року.
ПІДСУМКИ КОНКУРСУ І НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ
1. Визначення переможців буде відбуватися за кількістю вподобань користувачів у соціальних мережах.
2. Переможці фотоконкурсу будуть нагороджуватися заохочувальними призами присвяченими 100-річчю національної гідрометеорологічної служби України.
Безпосередньо на сторінку Сумського обласного центру з гідрометеорології надсилайте світлини із погодними явищами Сумщини.
Ми з нетерпінням чекаємо на Ваші роботи!
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