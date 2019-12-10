Сумський гідрометцентр оголосив фотоконкурс На Сумщині оголосили фотоконкурс «Погодні явища Сумської області», який проводиться з нагоди святкування 100-річчя національної гідрометеорологічної служби України (19 листопада 2021 року).

Організатори Фотоконкурсу – гідрометеорологічні організації.

Мета Фотоконкурсу – поділитися яскравими фото унікальних погодних явищ, які спостерігалися по території Сумської області.

УМОВИ УЧАСТІ

1. До участі у Фотоконкурсі запрошуються усі бажаючі, які займаються фотосправою.

2. Всі конкурсні фотографії повинні бути авторськими.

3. На світлинах повинні бути відображені різні погодні, оптичні, гідрологічні явища.

4. Роботи приймаються в електронному вигляді в форматі jpg, jpeg, png.

5. Фотографія може бути як у кольоровому так і у чорно-білому виконанні. Допускається обробка фото у графічних редакторах.

6. Фотографії, подані на Фотоконкурс, можуть бути відхилені від участі в конкурсі в наступних випадках: фотографії не відповідають тематиці та формату конкурсу; не авторське фото.

ПРОЦЕДУРА ПОДАЧІ ЗАЯВКИ

1. Для участі у Фотоконкурсі необхідно надіслати фото на електрону адресу гідрометеорологічної організації або у приватні повідомлення офіційної сторінки гідрометеорологічної організації в соціальній мережі Фейсбук, з поміткою "на Фотоконкурс"

2. Необхідно вказати прізвище автора, електрону пошту/контактний телефон, дату та місце, де була зроблена світлина.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФОТОКОНКУРСУ

1. Початок проведення конкурсу: 7-10 вересня 2021 року.

2. Кінцевий термін подання фотографій: 1 листопада 2021 року.

3. Оголошення результатів конкурсу: 10 листопада 2021 року.

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ І НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ

1. Визначення переможців буде відбуватися за кількістю вподобань користувачів у соціальних мережах.

2. Переможці фотоконкурсу будуть нагороджуватися заохочувальними призами присвяченими 100-річчю національної гідрометеорологічної служби України.

Безпосередньо на сторінку Сумського обласного центру з гідрометеорології надсилайте світлини із погодними явищами Сумщини.

Ми з нетерпінням чекаємо на Ваші роботи!