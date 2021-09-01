Мэр Сум уехал в Киев есть и молиться

Об этом он сообщил в Фейсбуке.
«Сегодня участвую в IX Национальном молитвенном завтраке!
В нем примут участие более 1000 участников из 15 стран мира.
В этом году мероприятие посвящено 30-летию Независимости Украины.
Всем хорошего дня!», - написал мэр, выложив фото со своим замом Верой Мотречко, якобы оппозиционными его политсиле главой фракции в горсовете «Европейская солидарность» Вадимом Акперовым, экс-губернатором Сумщины Николаем Клочко, депутатом облсовета, главой бюджетной комиссии Олегом Медуницей, который постоянно плачется об отсутствии средств в бюджете, и другими официальными лицами…