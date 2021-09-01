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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:09633

Мэр Сум уехал в Киев есть и молиться

Мэр Сум Александр Лысенко находится в Киеве на IX Национальном молитвенном завтраке.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

«Сегодня участвую в IX Национальном молитвенном завтраке!

В нем примут участие более 1000 участников из 15 стран мира.

В этом году мероприятие посвящено 30-летию Независимости Украины.

Всем хорошего дня!», - написал мэр, выложив фото со своим замом Верой Мотречко, якобы оппозиционными его политсиле главой фракции в горсовете «Европейская солидарность» Вадимом Акперовым, экс-губернатором Сумщины Николаем Клочко, депутатом облсовета, главой бюджетной комиссии Олегом Медуницей, который постоянно плачется об отсутствии средств в бюджете, и другими официальными лицами…

 
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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