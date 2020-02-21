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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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С понедельника на Добровольную пустят больше автобусов

С понедельника, 13 сентября, в Сумах автобусной маршрут № 64А «Добровольная - Центральный рынок» восстанавливает движение по графику полного рабочего дня.

Об этом сообщила депутат Сумского горсовета Ирина Дяденко.

«Напомню, что громада отстаивала возвращение автобуса в течение почти пяти месяцев.

По результатам встречи актива громады с городским головой сегодня за круглым столом:

1. Автобус возвращается на маршрут с 13 сентября.

2. В течение недели, 13-20 сентября, при необходимости, анализируется и корректируется его график движения», - написала она в Фейсбуке.

Напомним: автобус отменили в апреле 2021 года после почти двух лет работы. Затем вернули только в часы пик в июне после того, как люди пришли на сессию горсовета.

Общество Добровольная Коммунальный автобус Маршрут № 64а
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