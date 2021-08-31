Стало известно, когда «Альянс» сыграет в 1/16 Кубка Украины

Украинская Премьер-лига утвердила даты и время начала матчей 1/16 финала Кубка Украины по футболу. Матчи этой стадии состоятся 21-23 сентября, победитель определится по итогам одной игры.
В 1/16 финала Кубка сыграют 11 победителей третьего раунда, а также 11 команд Украинской Премьер-лиги, за исключением участников еврокубков.
«Динамо», «Шахтер», «Заря», «Колос» и «Ворскла» начнут выступления в Кубке с 1/8 финала.
21 сентября, вторник
Николаев – Рух 17:00
Металлист - Десна 19:00
22 сентября, среда
Таврия - Александрия 13:00
ЛНЗ - Ингулец 15:00
ВПК-Агро - Днепр-1 17:00
Волынь - Мариуполь 17:00
Оболонь - Верес 19:00
23 сентября, четверг
Эпицентр – Металлист-1925 13:00
Горняк-Спорт - ПФК Львов 15:00
Прикарпатье - Черноморец 17:00
Альянс - Минай 19:00
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