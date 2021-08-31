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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:32209

Стало известно, когда «Альянс» сыграет в 1/16 Кубка Украины

Липоводолинский «Альянс» будет принимать ужгородский «Минай» из Премьер-лиги 23 сентября.

Украинская Премьер-лига утвердила даты и время начала матчей 1/16 финала Кубка Украины по футболу. Матчи этой стадии состоятся 21-23 сентября, победитель определится по итогам одной игры.

В 1/16 финала Кубка сыграют 11 победителей третьего раунда, а также 11 команд Украинской Премьер-лиги, за исключением участников еврокубков.

«Динамо», «Шахтер», «Заря», «Колос» и «Ворскла» начнут выступления в Кубке с 1/8 финала.

21 сентября, вторник

Николаев – Рух 17:00

Металлист - Десна 19:00

22 сентября, среда

Таврия - Александрия 13:00

ЛНЗ - Ингулец 15:00

ВПК-Агро - Днепр-1 17:00

Волынь - Мариуполь 17:00

Оболонь - Верес 19:00

23 сентября, четверг

Эпицентр – Металлист-1925 13:00

Горняк-Спорт - ПФК Львов 15:00

Прикарпатье - Черноморец 17:00

Альянс - Минай 19:00

Спорт Альянс Липовая Долина Кубок Украины по футболу Футбол
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