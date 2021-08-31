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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:15337

На Сумщине грузовик столкнулся с микроавтобусом

Сегодня утром патрульные получили сообщение о ДТП на 26-м километре автодороги Н 12 Сумы - Полтава участия транспортных средств ГАЗ и Mercedes-Benz Sprinter.

На месте ДТП инспекторы установили, что 44-летний водитель автомобиля ГАЗ, осуществляя поворот налево, не убедился в безопасности своего маневра и допустил столкновение с транспортным средством Mercedes-Benz Sprinter. К счастью, обошлось без травмированных. Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на руководителя ГАЗ админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

Право Дтп
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