На Сумщине предприниматели избавлялись от отходов, сжигая их под открытым небом Государственная экологическая инспекция в Сумской области получила жалобу на грубое нарушение требований по обращению с отходами предпринимателями, которые держат торговые точки в с. Мутин Конотопского района.

Для проверки указанных фактов экоинспекторы провели обследование прилегающих к местным магазинам территорий, привлекая к этому и представителей Мутинского старостинского округа. В ходе визуального осмотра на указанных земельных участках было обнаружено отдельные пожарища с остатками расплавленных ПЭТ-бутылок, упаковки из-под пищевых продуктов и другого мусора.

В связи с подтвержденными фактами относительно сжигания твердых бытовых отходов, на владельцев магазинов с. Мутин были составлены административные протоколы по ст. 82 КУоАП и наложены административные взыскания. Кроме того, для горе-предпринимателей экоинспекторы провели разъяснительную работу по недопущению сжигания отходов в дальнейшем.

Государственная экологическая инспекция в Сумской области отмечает, что сжигание твердых бытовых и других отходов, сухой растительности и ее остатков крайне негативно влияет на состояние окружающей среды и здоровье людей, тем более - когда оно осуществляется «кустарным» способом под открытым небом. В связи с этим, подобная «огненная утилизация» строго запрещена, и влечет за собой административную, а в отдельных случаях - уголовную ответственность.