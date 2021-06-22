Экоинспекторы отобрали пробы воды из водоемов урочища «Олдыш» в Сумах Почти каждую осень в течение последних нескольких лет в Государственную экологическую инспекцию в Сумской области поступают жалобы граждан на гибель водных биоресурсов, неестественную окраску и неудовлетворительное состояние озер, расположенных в урочище «Олдыш» в г. Сумы.

На днях Инспекция тоже получила обращение о возможности очередного загрязнения указанных водоемов. Поэтому сегодня, 7 сентября, экоинспекторы выехали на место для обследования водоеме их прибрежных полос и отбора проб воды для последующего определения показателей их качества и свойств.

В ходе визуального осмотра водного зеркала и побережья фактов гибели рыбы или признаков удушья обнаружено не было. В «большом озере» на сегодня вода достаточно прозрачна и визуально чистая. Также с помощью спецоборудования было установлено, что она достаточно насыщена кислородом, поскольку его уровень более чем в 1,5 раза выше минимальной предельно допустимую концентрацию (ПДК) для водоемов рыбохозяйственного назначения.

В «меньшем озере» ситуация несколько хуже: вода уже приобрела легкий зеленоватый оттенок, а уровень растворенного в ней кислорода сейчас составляет 4 мг / дм3, при ПДК не меньше 6 мг / дм3.

Все пробы воды, отобранные из трех створов, уже взяты в работу. Для осуществления полного анализа отдела инструментально-лабораторного контроля Госэкоинспекции понадобится 5 суток. Следовательно, уже в понедельник Инспекция обнародует результаты своих исследований.

⁠