У Сумах секс-працівники можуть безкоштовно протестуватися на ВІЛ і отримати презервативи Громадська організація «Клуб «Шанс» безкоштовно видає презервативи, лубриканти та інформаційні матеріали працівникам комерційного сексу.

Окрім цього, у офісі та мобільній амбулаторії «Клуб «Шанс» фахівці організації повністю анонімно та безкоштовно проводять асистоване тестування на вірус імунодефіциту людини. У роботі використовують швидкі тести, які показують результат уже за 15 хвилин.

Мета видачі роздаткових матеріалів і тестування — попередити поширення ВІЛ, вірусних гепатитів і захворювань, які передаються статевим шляхом, серед груп підвищеного ризику та їх близького оточення. Важливо вчасно виявити хворобу, щоб ефективніше та швидше її вилікувати, чи повністю контролювати її перебіг і зупинити розповсюдження в суспільстві.

Також секс-працівники можуть отримати безкоштовні консультації, супровід до медичних закладів або перенаправлення до профільних лікарів.

Не потрібно надавати жодних паспортних даних, аби отримати профілактичні послуги — клієнтам організації присвоюється унікальні коди. Це забезпечує принцип анонімності.

Робота громадської організації “Клуб “Шанс” з профілактики ВІЛ серед груп підвищеного ризику фінансується за кошти Державного бюджету України.