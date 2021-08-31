Заморозки на Сумщине отступят

8 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3 .. + 8 °С, на поверхности почвы местами заморозки 0-3 °С, днем +16 .. + 21 °С.
9 сентября: малооблачно, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура ночью +5 .. + 10 °С, днем +20 .. + 25 °С.
10 сентября: малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью +7 .. + 12 °С, днем +21 .. + 26 °С.
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