При этом в заголовке новости сделано преждевременный и не совсем корректный вывод о том, что КП «Дорремстрой» якобы завершает работы на указанной улице (поскольку в самой новости говорится о том, что там уже сделано многое, кроме верхнего слоя асфальтобетонного покрытия).
КП «Дорремстрой» уточняет, что ремонтные работы по ул. 20 лет Победы продолжаются и до их завершения еще далеко. Ведь сейчас заканчиваются работы только по устройству дополнительной полосы движения (расширение проезжей части). Именно на ней сегодня завершена укладка нижнего слоя покрытия и начата укладка верхнего.
Ремонт основной части дороги на участке от ул. Г. Кондратьева до ул. Петропавловской только будет начинаться, говорится на сайте предприятия.
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