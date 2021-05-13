В Сумах не завершаются дорожные работы на ул. 20 лет Победы Сегодня, 7 сентября, в некоторых сумских СМИ появилась новость о ходе работ по капитальному ремонту дороги по ул. 20 лет Победы в Сумах.

При этом в заголовке новости сделано преждевременный и не совсем корректный вывод о том, что КП «Дорремстрой» якобы завершает работы на указанной улице (поскольку в самой новости говорится о том, что там уже сделано многое, кроме верхнего слоя асфальтобетонного покрытия).

КП «Дорремстрой» уточняет, что ремонтные работы по ул. 20 лет Победы продолжаются и до их завершения еще далеко. Ведь сейчас заканчиваются работы только по устройству дополнительной полосы движения (расширение проезжей части). Именно на ней сегодня завершена укладка нижнего слоя покрытия и начата укладка верхнего.

Ремонт основной части дороги на участке от ул. Г. Кондратьева до ул. Петропавловской только будет начинаться, говорится на сайте предприятия.