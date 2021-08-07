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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:56167

На Сумщине пограничники задержали гражданина Узбекистана, который незаконно попал в Украину

Неподалеку от госграницы, в районе населенного пункта Сопычь пограничники задержали гражданина Узбекистана.

Мужчина, который не имел при себе никаких документов, удостоверяющих личность, в пешем порядке незаконно пересек российско-украинскую границу с территории РФ в Украину вне установленных пунктов пропуска.

Свой поступок преступник объяснил тем, что он направлялся в г. Киев с целью посещения своих знакомых. Во время пребывания на территории России он потерял свои документы, поэтому решил пересечь границу незаконным способом.

Сейчас 42-летний иностранец задержан для выяснения всех обстоятельств правонарушения. За незаконное пересечение государственной границы Украины и за нарушение пограничного режима мужчине грозит административная ответственность. Его дальнейшую судьбу решит суд.

Право Пограничники
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