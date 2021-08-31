Со следующей недели большинство школ и детских садов Сумщины могут быть закрыты на карантин Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

«Со следующей недели большинство школ и детских садов области могут быть закрыты на карантин и перейти на отдаленное обучение!

Это будет сделано в учебных заведениях, в которых минимум 80% работников не будут привиты хотя бы первой дозой вакцины!

Такая ситуация складывается (несмотря на ежедневные напоминания и разъяснения со стороны Министерство здравоохранения Украины и Сумской областной государственной администрации) из-за плохой организации процесса по вакцинации педагогов главами громад и руководителями самих заведений!

А учитель вашего ребенка - вакцинировался против СОVID-19 или нет?

Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. Уже сегодня превышены показатели по уровню госпитализации в некоторых регионах Украины. Болеют дети!

С каждым днем мы наблюдаем все большее количество больных СОVID-19 и на Сумщине.

Мы не можем допустить тотального локдауна, переполненных больниц и смертей в области!

При переходе в «желтую» зону карантина, школа, в которой провакцинировано менее 80% работников, переходит к обучению в онлайн-режиме. В «желтой зоне» наша Сумщина может попасть уже в следующий понедельник!

Об организации вакцинации для педагогических коллективов должны были позаботиться руководители до 1 сентября.

Обязательно задайте вопрос учителям и воспитателям своих детей:

«А Вы вакцинировались? Вакцинировано ди уже 80% работников вашей школы или детского сада?», - написал чиновник.