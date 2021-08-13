В Сумах пьяный водитель без прав пытался сбежать от копов (видео)

Он сообщил, что водитель автомобиля ВАЗ-21063 подозрительно себя ведет. Инспекторы догнали транспортное средство и подали водителю требование об остановке. Но тот и не думал останавливаться. Добавив скорости, он поехал по улицам областного центра.
Через несколько минут стражи порядка остановили и задержали водителя. То с женой поссорился, то просто не хотел останавливаться - версий, почему 27-летний водитель не останавливался по требованию патрульных, было немало. Но, как оказалось, он просто не имел права управления транспортным средством, да еще и был с признаками опьянения.
От прохождения освидетельствования на состояние опьянения на месте остановки и в учреждении здравоохранения водитель категорически отказался. На него инспекторы вынесли постановление по ч. 2 ст. 126, а также составили протоколы по ч. 1 ст. 122-2 и ч. 1 ст. 130 КУоАП. От управления мужчину отстранили.
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