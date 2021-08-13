В Сумах пьяный водитель без прав пытался сбежать от копов (видео) На улице Привокзальной к патрульным обратился неравнодушный сумчанин.

Он сообщил, что водитель автомобиля ВАЗ-21063 подозрительно себя ведет. Инспекторы догнали транспортное средство и подали водителю требование об остановке. Но тот и не думал останавливаться. Добавив скорости, он поехал по улицам областного центра.

Через несколько минут стражи порядка остановили и задержали водителя. То с женой поссорился, то просто не хотел останавливаться - версий, почему 27-летний водитель не останавливался по требованию патрульных, было немало. Но, как оказалось, он просто не имел права управления транспортным средством, да еще и был с признаками опьянения.

От прохождения освидетельствования на состояние опьянения на месте остановки и в учреждении здравоохранения водитель категорически отказался. На него инспекторы вынесли постановление по ч. 2 ст. 126, а также составили протоколы по ч. 1 ст. 122-2 и ч. 1 ст. 130 КУоАП. От управления мужчину отстранили.