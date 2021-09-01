У Сумах відбудеться фестиваль “Друг з притулку”

В програмі:
“Приходьте! Це не тільки справжнє свято для міста, це можливість для тварин знайти собі сім’ї!”, – закликають в Сумському товаристві захисту тварин.
З будь-яких питань щодо фестивалю: 0507486292 Наталя.
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