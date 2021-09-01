У Сумах відбудеться фестиваль “Друг з притулку” 12 вересня у Сумах об 11:00 в парку ім. Кожедуба, біля колеса огляду відбудеться фестиваль “Друг з притулку”.

В програмі: - тварини Сумського товариства захисту тварин,

- тварини Сумського товариства захисту тварин, - розважальна програма,

- розважальна програма, - благодійна ярмарка,

- благодійна ярмарка, - консультація ветеринара,

- консультація ветеринара, - фудзона,

- фудзона, - фотозона,

- фотозона, - збір ліків та корму для Притулку. “Приходьте! Це не тільки справжнє свято для міста, це можливість для тварин знайти собі сім’ї!”, – закликають в Сумському товаристві захисту тварин. З будь-яких питань щодо фестивалю: 0507486292 Наталя.