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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Поедем по 10: на сайте Сумского горсовета опубликован проект решения о повышение стоимости проезда в маршрутках

6 сентября на сайте горсовета опубликован проект решения «Об установлении предельных тарифов на транспортные услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в обычном режиме».

Согласно документу, планируется, что стоимость одной перевозки по городу будет стоить 10 грн для взрослых, 5 грн - для учеников 1-4 классов. При этом стоимость проезда до Песчаного будет составлять для взрослых 13 грн.

Напомним: до февраля 2021 года стоимость проезда составляла 5 грн. С 1 февраля – 7 грн. То есть в течение 10 месяцев планируется повышение тарифа в 2 раза.

Напомним: предыдущий состав исполкома был распущен и переформатирован, правда, всего на одну треть, после петиции поп поводу необоснованного повышения тарифов в маршрутках, которую поддержал горсовет.

Экономика Маршрутки Повышение тарифов Подорожание проезда
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