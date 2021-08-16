Поедем по 10: на сайте Сумского горсовета опубликован проект решения о повышение стоимости проезда в маршрутках 6 сентября на сайте горсовета опубликован проект решения «Об установлении предельных тарифов на транспортные услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в обычном режиме».

Согласно документу, планируется, что стоимость одной перевозки по городу будет стоить 10 грн для взрослых, 5 грн - для учеников 1-4 классов. При этом стоимость проезда до Песчаного будет составлять для взрослых 13 грн.

Напомним: до февраля 2021 года стоимость проезда составляла 5 грн. С 1 февраля – 7 грн. То есть в течение 10 месяцев планируется повышение тарифа в 2 раза.

Напомним: предыдущий состав исполкома был распущен и переформатирован, правда, всего на одну треть, после петиции поп поводу необоснованного повышения тарифов в маршрутках, которую поддержал горсовет.