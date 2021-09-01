У Сумах пройде благодійний Віденський бал

У Програмі вечора танцювальні майстер-класи з вальсу, полонезу, різних видів польки, супровід чарівної класичної музики, благодійний аукціон з витворами сумських митців, вишуканий фуршет і шляхетна атмосфера.
Чекаємо на вас у суботній вечір 18 вересня о 18 годині у великому залі «Романтики».
З приводу придбання квитків звертайтеся за телефоном 0508405460.
Звертаємо вашу увагу що бал є благодійним і всі виручені кошти будуть спрямовані у БФ «Серце до серця» на закупівлю неонатального обладнання у відділення реанімації новонароджених Сумської обласної клінічної лікарні.
Подія організовується громадською організацією «Молодий Народний Рух» в партнерстві з Центром дозвілля молоді і МЦ «Романтика».
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