На Сумщині відбудеться заключний етап Чемпіонату України з мотокросу 18-19 вересня відбудеться 5-ий (заключний) етап Чемпіонату України з мотокросу серед молоді і дорослих.

Також пройдуть заїзди: - на квадроциклах;

- на квадроциклах; - мотоциклах з колясками;

- мотоциклах з колясками; - жіночі. В рамках змагань відбудуться заїзди, присвячені пам’яті Анатолія Дмитровича Кобзаренка: - серед аматорів: дві групи – МХ1, МХ2

- серед аматорів: дві групи – МХ1, МХ2 - ветеранів: три вікові групи – 45, 50 та 55+. Місце проведення: с. Піски, Роменський район. Вхід вільний.