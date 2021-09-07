На Сумщині відбудеться заключний етап Чемпіонату України з мотокросу

Також пройдуть заїзди:
В рамках змагань відбудуться заїзди, присвячені пам’яті Анатолія Дмитровича Кобзаренка:
Місце проведення: с. Піски, Роменський район.
Вхід вільний.
Сумський фотограф, колекціонер і меценат Сергій Гуцан запрошує у п'ятницю, 17 вересня, на 14 годину......
Благодійний осінній бал віденського формату відбудеться у МЦ «Романтика» уже цими вихідними....
Нове видання «Долі: сумські перехрестя» – це яскраві історії про наших неймовірних земляків....
25-й ювілейний Міжнародний літературно-мистецький фестиваль відбудеться на Кролевеччині 17-19 вересня....
Повені та посухи частішають, водойми міліють та «цвітуть», а навколо міст з’являються тягучі смоги....