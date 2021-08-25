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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:43437

В Сумах полиция разыскивает мошенника, который выманил у пожилой женщины более 40 000 гривен (видео)

Пенсионерка из Сум собственноручно передала неизвестному злоумышленнику кругленькую сумму якобы на лечение травмированной внуком в ДТП человека.

Днем 6 сентября в Сумское районное управление полиции с заявлением о преступлении обратилась 85-летняя жительница Сум. Правоохранителям, которые прибыли по вызову, потерпевшая рассказала, что ей на стационарный телефон позвонил неизвестный мужчина, который назвался внуком, и сообщил, что стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в котором травмировал человека. Пострадавшего мужчину якобы забрали в больницу, и он требует немедленного и дорогого лечения. Поэтому «внук» попросил старушку собрать дома все имеющиеся деньги и передать их ему через знакомого, который скоро подъедет.

Пенсионерка, восприняв информацию за достоверную и желая спасти от неприятностей родного человека, собрала дома все свои сбережения, положила их в пакет и вынесла на улицу. Здесь ее уже ждал незнакомец лет 45-ти, который приехал на автомобиле темного цвета. Впоследствии, овладев собой, пенсионерка позвонила настоящему внуку и дочери и выяснила, что попала в мошенническую ловушку.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и принимают все необходимые меры для установления личности мошенника и его задержанию, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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