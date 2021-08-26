Ночью в Сумах горела девятиэтажка

Как сообщили Данкор онлайн в ГУ ГСЧС Украины в Сумской области, вызов поступил в 2.13 ночи о том, что происходит горение в сушильном помещении на 9-м этаже. На место выехали 4 единицы техники. Через 10 минут они были на месте. Предварительно, в помещении горели хозяйственные вещи, мебель, стиральная машина. Произошло закопчение стен на площади до 30 кв. м.
В 2.43 пожар был локализован, пожарные предотвратили дальнейшее распространение огня на другие помещения и квартиры, расположенные рядом. В 3.08 пожар был ликвидирован.
Никто не пострадал. Причины возгорание устанавливаются…
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