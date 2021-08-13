На Сумщине семейный агрессор пытался подкупить полицейских Стремясь избежать ответственности за совершение насилия в семье, житель Роменского района пытался откупиться от полицейских деньгами.

На линию 102 поступило сообщение о домашнем насилии, совершенном 63-летним жителем Липоводолинщины по отношению к жене. Прибыв на место правонарушения, правоохранители заметили напряженную атмосферу в семье, а потерпевшая подтвердила полицейским, что над ней совершалось насилие.

Мужчина же, пытаясь избежать ответственности, начал уговаривать полицейских из группы реагирования патрульной полиции «решить вопрос» за деньги, предлагая им за непривлечение его к административной ответственности 2000 гривен. Правоохранители предупредили нарушителя об ответственности за предложение неправомерной выгоды, но тот не отреагировал.

В отношении гражданина был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Совершение домашнего насилия ...».

Кроме этого, в отношении мужчины, который пытался избежать ответственности за административное правонарушение предлагая правоохранителям деньги, открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 369 «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.