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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:55325

На Сумщине еще 47 случаев заболевания коронавирусом: 3 летальных (подробности)

На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 47 человек.

COVID-19 подтвердили у 47 человек (Конотопский р-н - 7, Ахтырский р-н – 18, Роменский р-н - 8, Сумской р-н - 10, Шосткинский р-н - 4).

По состоянию на 7 сентября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 79 709 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1360 летальных, за прошедшие сутки - 3 (Роменский р-н - 1, Сумской р-н - 2).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 77 699 человек, из них за минувшие сутки - 32 (Конотопский р-н - 12, Ахтырский р-н - 2, Сумский р-н - 2, Шосткинский р-н - 16).

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Общество Коронавирус
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