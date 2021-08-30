В Тростянец на открытие обновленного стадиона приедут звезды футбола

ФК «Тростянец» сыграет товарищеский матч с командой «Звезды украинского футбола».
Начало в 14:00. Вход свободный.
Расписание спортивного дня и полный состав именитых соперников будет объявлен позже.
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