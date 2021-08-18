У жителя Сумщины полиция изъяла полкило марихуаны

В ходе обысков, в рамках ранее открытого уголовного производства, в хозяйстве 43-летнего местного жителя, правоохранители обнаружили, 450 граммов сухой конопли и 28 кустов конопли. Найденное полицейские изъяли и направили на экспертизу.
По данным фактам дознаватели открыли уголовные производства по ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» и ст. 310 Уголовного кодекса Украины «Посев или выращивание снотворного мака или конопли» Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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