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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:33204

«Альянс» в Сумах обыграл лидера

Сегодня, 6 сентября, завершается 7-й тур чемпионата Украины по футболу в первой лиге.

Липоводолинский «Альянс» на стадионе «Юбилейный» в Сумах принимал шедший на втором месте криворожский «Кривбасс».

Наши открыли счет уже на 4-й минуте благодаря голу Сергея Загинайлова. На 72-й минуте Николай Агапов удвоил преимущество «Альянса». Криворожцы пытались отыграться. На 77-й минуте им удалось отквитать один гол после пенальти в исполнении Романа Дебелко. Больше голов зрители не увидели.

В итоге 2:1. У «Альянса» 10 очков в 6 играх и 7-е место в турнирной таблице. И еще игра в запасе.

Спорт Альянс Липовая Долина Футбол
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