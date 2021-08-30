«Альянс» в Сумах обыграл лидера Сегодня, 6 сентября, завершается 7-й тур чемпионата Украины по футболу в первой лиге.

Липоводолинский «Альянс» на стадионе «Юбилейный» в Сумах принимал шедший на втором месте криворожский «Кривбасс».

Наши открыли счет уже на 4-й минуте благодаря голу Сергея Загинайлова. На 72-й минуте Николай Агапов удвоил преимущество «Альянса». Криворожцы пытались отыграться. На 77-й минуте им удалось отквитать один гол после пенальти в исполнении Романа Дебелко. Больше голов зрители не увидели.

В итоге 2:1. У «Альянса» 10 очков в 6 играх и 7-е место в турнирной таблице. И еще игра в запасе.