«Альянс» в Сумах обыграл лидера

Липоводолинский «Альянс» на стадионе «Юбилейный» в Сумах принимал шедший на втором месте криворожский «Кривбасс».
Наши открыли счет уже на 4-й минуте благодаря голу Сергея Загинайлова. На 72-й минуте Николай Агапов удвоил преимущество «Альянса». Криворожцы пытались отыграться. На 77-й минуте им удалось отквитать один гол после пенальти в исполнении Романа Дебелко. Больше голов зрители не увидели.
В итоге 2:1. У «Альянса» 10 очков в 6 играх и 7-е место в турнирной таблице. И еще игра в запасе.
Официальное открытие стадиона им.В.Куца после реконструкции состоится в День города Тростянец 12 сентября....
На выходных в чемпионате области были сыграны матчи 12-го тура....
4-5 сентября были сыграны матчи 5-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров....
5 сентября прошли игры 7-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге....
В игре седьмого тура чемпионата Украины по футболу в Первой лиги «Альянс» будет принимать одного из лидеров чемпионата - криворожский...