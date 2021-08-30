В Сумах в ДТП травмировался 91-летний пешеход

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил телесные повреждения, был госпитализирован в больницу.
Сейчас в полиции устанавливаются все обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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