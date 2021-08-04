Сумские хоккеисты заняли 4-е место на чемпионате Украины

В соревнованиях приняли участие юные спортсмены СДЮШОР «Динамо» под руководством тренера Дианы Тагиевой, которые заняли четвертое место, выиграв 4 встречи и одну сведя в ничью, две проиграли.
По результатам соревнований команды заняли следующие места:
1. Калиновская ДЮСШ «Авангард-1»
2. «Старт» Бердичевский район
3. ОСДЮСШОР «Олимпия» г. Винница
4. СДЮШОР «Динамо» г. Сумы
5. «Буревестник» г. Черновцы
6. ГДЮСШ1 г. Винница
7. Калиновская ДЮСШ «Авангард-2»
8. ОДЮСШ-ХК «Феникс» Житомирская область
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