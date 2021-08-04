Сумские хоккеисты заняли 4-е место на чемпионате Украины 2-6 сентября в г. Черновцы проходил чемпионат Украины по хоккею на траве среди юношей 2012-2013 г.р.

В соревнованиях приняли участие юные спортсмены СДЮШОР «Динамо» под руководством тренера Дианы Тагиевой, которые заняли четвертое место, выиграв 4 встречи и одну сведя в ничью, две проиграли. По результатам соревнований команды заняли следующие места: 1. Калиновская ДЮСШ «Авангард-1» 2. «Старт» Бердичевский район 3. ОСДЮСШОР «Олимпия» г. Винница 4. СДЮШОР «Динамо» г. Сумы 5. «Буревестник» г. Черновцы 6. ГДЮСШ1 г. Винница 7. Калиновская ДЮСШ «Авангард-2» 8. ОДЮСШ-ХК «Феникс» Житомирская область