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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские хоккеисты заняли 4-е место на чемпионате Украины

2-6 сентября в г. Черновцы проходил чемпионат Украины по хоккею на траве среди юношей 2012-2013 г.р.

В соревнованиях приняли участие юные спортсмены СДЮШОР «Динамо» под руководством тренера Дианы Тагиевой, которые заняли четвертое место, выиграв 4 встречи и одну сведя в ничью, две проиграли.

По результатам соревнований команды заняли следующие места:

1. Калиновская ДЮСШ «Авангард-1»

2. «Старт» Бердичевский район

3. ОСДЮСШОР «Олимпия» г. Винница

4. СДЮШОР «Динамо» г. Сумы

5. «Буревестник» г. Черновцы

6. ГДЮСШ1 г. Винница

7. Калиновская ДЮСШ «Авангард-2»

8. ОДЮСШ-ХК «Феникс» Житомирская область

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Спорт СДЮШОР «Динамо» Хоккей на траве
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