Экс-мэр Сум выиграл чемпионат города по теннису

В турнире приняли участие более 60 спортсменов в возрасте от 10 до 70 лет.
Женщины. Личный разряд: 1 место - Джепа Юлия, 2 место - Миленина Евгения, 3 место - Остапенко Людмила.
Мужчины. Личный разряд: 1 место - Гончаренко Роман, 2 место - Борисов Александр, 3 место - Волнухин Алексей.
Смешанные пары: 1 место – Малеванная Ангелина / Наталич Максим, 2 место - Палиенко Дарья / Петрушенко Никита, 3 место - Соловей Екатерина / Фоменко Евгений.
Семейные пары. Премьер лига: 1 место - Лемишко Матвей / Лемишко Александр, 2 место - Бондаренко Амелия / Бондаренко Руслан, 3 место - Загорулько Арсений / Загорулько Сергей.
Семейные пары. Первая лига: 1 место - Минаев Геннадий / Яровой Олесь, 2 место - Нестеренко Анастасия / Нестеренко Елена, 3 место - Василенко Василий / Василенко Василий.
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