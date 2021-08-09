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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Экс-мэр Сум выиграл чемпионат города по теннису

4-5 сентября на кортах Теннисной академии состоялся чемпионат города Сумы по теннису.

В турнире приняли участие более 60 спортсменов в возрасте от 10 до 70 лет.

Женщины. Личный разряд: 1 место - Джепа Юлия, 2 место - Миленина Евгения, 3 место - Остапенко Людмила.

Мужчины. Личный разряд: 1 место - Гончаренко Роман, 2 место - Борисов Александр, 3 место - Волнухин Алексей.

Смешанные пары: 1 место – Малеванная Ангелина / Наталич Максим, 2 место - Палиенко Дарья / Петрушенко Никита, 3 место - Соловей Екатерина / Фоменко Евгений.

Семейные пары. Премьер лига: 1 место - Лемишко Матвей / Лемишко Александр, 2 место - Бондаренко Амелия / Бондаренко Руслан, 3 место - Загорулько Арсений / Загорулько Сергей.

Семейные пары. Первая лига: 1 место - Минаев Геннадий / Яровой Олесь, 2 место - Нестеренко Анастасия / Нестеренко Елена, 3 место - Василенко Василий / Василенко Василий.

Спорт Теннис
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