В Сумах прогнозируют ночные заморозки

В течение суток будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Ночью столбики термометров покажут 2-4 °С тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2 °С, днем - 14-16 °С.
В начале новой недели погода в Сумской формироваться под влиянием антициклона....
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В первые дни сентября на Сумщине погоду будет определять прохладная воздушная масса с северо-запада....
В последний день лета под влиянием холодного атмосферного фронта состоится противостояние осени и лета....