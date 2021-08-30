В Сумах прогнозируют ночные заморозки Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник, 7 сентября, в Сумах ожидаются заморозки на почве.

В течение суток будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Ночью столбики термометров покажут 2-4 °С тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2 °С, днем - 14-16 °С.