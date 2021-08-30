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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:21738

В Сумах сбили пешехода (видео)

ДТП произошло сегодня, 6 сентября, после полудня.

Автомобиль сбил пешехода, который переходил дорогу в районе остановки «ул. Даргомыжского» на ул. Харьковской. На месте работают полицейские…

Право Дтп
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