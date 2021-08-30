В Сумах сбили пешехода (видео)

Автомобиль сбил пешехода, который переходил дорогу в районе остановки «ул. Даргомыжского» на ул. Харьковской. На месте работают полицейские…
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, в котором травмировался пешеход....
Автомобильная авария произошла 5 сентября около пяти часов между селами Засулье и Кулишовка, что на Недригайловщине....
Утро патрульных начался с сообщения о ДТП на перекрестке улиц Первомайская и Степана Бандеры....
5 сентября, около 11:00, на автодороге по улице Чернышевского в городе Лебедин, мопед «YAMAHA JOG» под управлением 17-летнего парня столкнулся...
Авария произошла 4 сентября на ул. Вячеслава Чорновола....