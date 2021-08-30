Вниманию жителей Сумщины: где прививаться от COVID-19? Вакцинация предотвращает тяжелом течении болезни, госпитализации или смерти и спасает жизнь.

Жители Сумщины, которые готовы вакцинироваться, могут это сделать в центре массовой вакцинации; в пунктах вакцинации.

Найдите центр массовой вакцинации или пункт вакцинации вблизи вас. Перечень и контакты: https://list.covid19.gov.ua.

Если вы принадлежите к профессиональным группам - вас запишет работодатель на вакцинацию; коллективам из более 50+ желающими вакцинироваться - запись по телефону контакт-центра МЗ 0800 60 20 19; маломобильных граждан - позвоните к семейному врачу или контакт-центра МЗ 0800 60 20 19. К вам приедет мобильная бригада и сделает прививки.