Вниманию жителей Сумщины: где прививаться от COVID-19?

Жители Сумщины, которые готовы вакцинироваться, могут это сделать в центре массовой вакцинации; в пунктах вакцинации.
Найдите центр массовой вакцинации или пункт вакцинации вблизи вас. Перечень и контакты: https://list.covid19.gov.ua.
Если вы принадлежите к профессиональным группам - вас запишет работодатель на вакцинацию; коллективам из более 50+ желающими вакцинироваться - запись по телефону контакт-центра МЗ 0800 60 20 19; маломобильных граждан - позвоните к семейному врачу или контакт-центра МЗ 0800 60 20 19. К вам приедет мобильная бригада и сделает прививки.
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