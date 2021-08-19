На Сумщине взяли под стражу подростков, которые убили прохожего

Речь идет о событии, произошедшем 23 августа около 5 часов в г. Конотоп. К подросткам на улице подошел мужчина, которого они знали как лицо, которое нищенствует, и попросил сигарету. Понимая, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения, поэтому не будет сопротивляться, подростки отвели его в безлюдное место и избили. От полученных травм 44-летний потерпевший скончался на месте происшествия.
Как выяснилось, подростки до этого уже были судимы за имущественные преступления. Более того, проверяется их причастность к другим преступлениям.
Сейчас их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины. За содеянное им грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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