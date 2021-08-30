В Недригайлове сбили пьяного пешехода Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, в котором травмировался пешеход.

Событие произошло 4 сентября около в 20:40 по ул. Независимости пгт Недригайлов. Как предварительно установили полицейские, 25-летний роменчанин, находясь за рулем автомобиля «ВАЗ-2107», совершил наезд на 64-летнего жителя пгт Недригайлов, который переходил проезжую часть в неустановленном месте и был в состоянии алкогольного опьянения.

Со слов водителя, работникам полиции стало известно, что роменчанин, двигаясь по дороге, заметил пешехода и сбавил скорость. В ответ мужчина остановился, и когда водитель приблизился, то пешеход неожиданно возобновил движение, в результате чего попал «под колеса» авто. Пешеход был госпитализирован в травматологическое отделение Роменской ЦРБ с телесными повреждениями.

В полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения» Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области