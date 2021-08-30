На Сумщине в ДТП травмы получили водители двух авто Автомобильная авария произошла 5 сентября около пяти часов между селами Засулье и Кулишовка, что на Недригайловщине.

При выезде на место происшествия сотрудники полиции установили, что 30-летний житель с. Хоружевка, находясь в нетрезвом состоянии за рулем «ЗАЗ DAEWOO», не придерживался безопасной скорости движения, не учел дорожную обстановку, в результате чего выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 2109», за рулем которой находился 28-летний житель с. Гриневка.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ самостоятельно выбраться из своего авто не смог. Поэтому, на место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС, которые и освободили заблокированного в машине мужчину. Обоим пострадавшим медики оказали помощь.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286-1 «Управление транспортным средством лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения ...» Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание которой предусматривает ограничение свободы сроком до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.