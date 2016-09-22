В сети кафе города Сумы работают подростки без трудовых договоров

Контрольным мероприятием было охвачено 2 заведения сети, хозяйственную деятельность в которых осуществляют 3 субъекта хозяйствования. Без трудовых договоров работали повара, официанты и уборщицы.
В ходе инспекционного посещения по письменному требованию инспекторов предоставлено гражданско-правовые договоры на лиц, выполнявших трудовые функции. Документов, подтверждающих надлежащее оформление трудовых отношений специалистам Гоструда не предоставлено.
Особое внимание трудовое законодательство уделяет труда несовершеннолетних. В обоих заведениях питания выявлены работники, не достигшие 18 лет. Так парень, 2003 года рождения, находился в помещении кафе в специальной одежде, выполняя функции официанта и сообщил инспектору труда, что работает около месяца, а именно проходит стажировку, работает по установленному графику. Заработную плату получает наличными в размере 25 грн за час.
В другом заведении работала девушка, 2005 года рождения, которая во время инспекционного посещения выполняла работу уборщицы и посудомойки.
По результатам проверки инспекторами труда составлены акты и выписаны предписания по устранению выявленных нарушений.
Напомним, что штраф за одного работника, допущенного к работе без заключения трудового договора, составляет 60 000 гривен, а в случае повторного совершения такого нарушения – 180 000 гривен.
После проведения проверки, в соответствии базы данных, полученной по запросу в Пенсионный фонд, предприятия трудоустроили 2 человек.
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