В сети кафе города Сумы работают подростки без трудовых договоров Во время инспектирования сети заведений питания в городе Сумы установлено 7 фактов использования незадекларированного труда, в том числе выявлено отсутствие трудовых договоров у 2 несовершеннолетних.

Контрольным мероприятием было охвачено 2 заведения сети, хозяйственную деятельность в которых осуществляют 3 субъекта хозяйствования. Без трудовых договоров работали повара, официанты и уборщицы.

В ходе инспекционного посещения по письменному требованию инспекторов предоставлено гражданско-правовые договоры на лиц, выполнявших трудовые функции. Документов, подтверждающих надлежащее оформление трудовых отношений специалистам Гоструда не предоставлено.

Особое внимание трудовое законодательство уделяет труда несовершеннолетних. В обоих заведениях питания выявлены работники, не достигшие 18 лет. Так парень, 2003 года рождения, находился в помещении кафе в специальной одежде, выполняя функции официанта и сообщил инспектору труда, что работает около месяца, а именно проходит стажировку, работает по установленному графику. Заработную плату получает наличными в размере 25 грн за час.

В другом заведении работала девушка, 2005 года рождения, которая во время инспекционного посещения выполняла работу уборщицы и посудомойки.

По результатам проверки инспекторами труда составлены акты и выписаны предписания по устранению выявленных нарушений.

Напомним, что штраф за одного работника, допущенного к работе без заключения трудового договора, составляет 60 000 гривен, а в случае повторного совершения такого нарушения – 180 000 гривен.

После проведения проверки, в соответствии базы данных, полученной по запросу в Пенсионный фонд, предприятия трудоустроили 2 человек.