Коровинська та Недригайлівська громади планують створити добровільні пожежні команди Для цього громади взяли учать у відборі до проєкту «Вогнеборці. Вдосконалення цивільного захисту в Україні на місцевому рівні», пройшли відбір та стали учасниками проєкту.

Всього було отримано 249 заявок, що становить майже 17% від всієї кількості об’єднаних територіальних громад України. З цієї кількості до 2 етапу відбору було відібрано 45 громад, і після верифікації та візитів до громад сформовано перелік із 20 учасниць проєкту.

«Серед факторів, які враховувались при відборі, були й рівень мотивації громади до участі в проєкті, потреба, можливість закласти основи для довгострокової підтримки та розвитку діяльності добровільних пожежних команд на своїй території», - розповіла Марина Лобова, керівниця Сумського регіонального офісу Програми U-LEAD.

Найближчим часом всі відібрані громади отримають інформацію для підготовки до підписання меморандумів про співпрацю із Представництвом Фонду міжнародної солідарності в Україні, навчальних візитів до Польщі та інших подальших кроків в рамках проєкту/

Проєктом заплановано також проведення і відкритих онлайн заходів для всіх зацікавлених громад в організації добровільних пожежних команд. Вже у вересні поточного року відбудеться відкрита безкоштовна онлайн зустріч із польськими експертами, які поділяться досвідом щодо практичних аспектів функціонування системи добровільних пожежних команд у Польщі. Слід зазначити, що цього року Асоціація добровільних пожежних команд Польщі відзначає 100-річчя від часу свого заснування.

Сформовано також резервний перелік громад. У випадку невиконання відібраними громадами-учасницями проєкту своїх зобов’язань та діяльності, передбаченої в проєкті, такі громаді можуть бути вилучені з проєкту і на їх місце запрошені інші громади із резервного переліку.

Запрошуємо всіх охочих долучитися до вищезгаданої онлайн зустрічі. Інформацію з анонсом події та реєстраційну форму для участі незабаром буде розміщено на ресурсах Представництва Фонду міжнародної солідарності в Україні https://solidarityfund.org.ua/ua/ та самого проєкту https://www.facebook.com/vognebortsi.in.ua

Проєкт «Вогнеборці. Вдосконалення цивільного захисту в Україні на місцевому рівні» реалізується Фондом міжнародної солідарності у рамках програми "U-LEAD з Європою" і співфінансується програмою польської співпраці задля розвитку Міністерства закордонних справ Республіки Польща.