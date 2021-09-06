В Сумках столкнулись два BMW

На месте ДТП инспекторы установили, что 47-летний водитель автомобиля BMW 530і, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с транспортным средством BMW 318. К счастью, телесных повреждений никто не получил. Транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы и составили на руководителя BMW 530И админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.
5 сентября, около 11:00, на автодороге по улице Чернышевского в городе Лебедин, мопед «YAMAHA JOG» под управлением 17-летнего парня столкнулся...
Авария произошла 4 сентября на ул. Вячеслава Чорновола....
Сегодня, 5 сентября, в 5:15 в Службу спасения «101» поступила информация от работников экстренной медицинской помощи о необходимости оказания помощи...
4 сентября, около 19.30, на улице Соборной в пгт Хотинь Сумского района столкнулись автомобили Опель Кадет и Нива....
Сегодня, 3 сентября на улице Прокофьева в дорожное проишествие попали два легковых авто....