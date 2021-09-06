В Сумках столкнулись два BMW Утро патрульных начался с сообщения о ДТП на перекрестке улиц Первомайская и Степана Бандеры.

На месте ДТП инспекторы установили, что 47-летний водитель автомобиля BMW 530і, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с транспортным средством BMW 318. К счастью, телесных повреждений никто не получил. Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на руководителя BMW 530И админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.