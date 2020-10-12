Появилось видео с пожара, в котором погиб сумчанин

5 сентября в 18:27 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение, что в г. Сумы на территории одного из дачных кооперативов горит дачный дом. По вызову был направлен дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части.
На пути спасателям стали автомобили граждан, которые они оставили на проезжей части узкой дороги. Из-за заблокированной дороги сотрудникам ГСЧС пришлось проложить рукавную линию длиной в 150 м и только после этого приступить к полноценной ликвидации пожара. Во время проведения разведки на втором этаже задымленной дачи было обнаружено бездыханное тело мужчины, 1973 г.р.
Горение происходило на первом этаже. Пылал диван, вещи домашнего обихода и пол на площади до 1,5 кв. м. В 19:02 пожарным удалось локализовать пожар предотвратив взрыв двух газовых баллонов. В 19:17 пожар был ликвидирован.
Окончательная причина пожара устанавливается.
Всего на месте происшествия работало 10 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Трагедия произошла вечером в воскресенье, 5 сентября....
25 августа в 10:09 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании летней кухни и хозяйственной постройки, которые находились...
Сегодня, 29 июля, в 1:36 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в доме в с. Вязенка, что на...
6 июня в 8:50 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Сумская в с....
В 00.38, в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Духовной в с. Груновка Краснопольского...