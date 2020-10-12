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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:56415

Появилось видео с пожара, в котором погиб сумчанин

В Сумах во время ликвидации пожара в дачном доме обнаружено тело мужчины.

5 сентября в 18:27 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение, что в г. Сумы на территории одного из дачных кооперативов горит дачный дом. По вызову был направлен дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части.

На пути спасателям стали автомобили граждан, которые они оставили на проезжей части узкой дороги. Из-за заблокированной дороги сотрудникам ГСЧС пришлось проложить рукавную линию длиной в 150 м и только после этого приступить к полноценной ликвидации пожара. Во время проведения разведки на втором этаже задымленной дачи было обнаружено бездыханное тело мужчины, 1973 г.р.

Горение происходило на первом этаже. Пылал диван, вещи домашнего обихода и пол на площади до 1,5 кв. м. В 19:02 пожарным удалось локализовать пожар предотвратив взрыв двух газовых баллонов. В 19:17 пожар был ликвидирован.

Окончательная причина пожара устанавливается.

Всего на месте происшествия работало 10 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Смерть на пожаре
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