На Сумщине патрульные остановили пьяного водителя-рецидивиста На автодороге Р 46 "Харьков - Ахтырка" за нарушение скоростного режима патрульные остановили автомобиль ЗАЗ.

Водительского удостоверения 44-летний водитель не предоставил. Оно и не удивительно, потому что его на 10 лет лишили права управления за нетрезвое вождение. Проверив его лицо по имеющимся базам данных, инспекторы выяснили, что на водителя только в этом году составлено несколько протоколов за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

И на этот раз водитель сел за руль навеселе. Это подтвердил освидетельствование на состояние опьянения, которое он прошел на месте остановки. Результат зафиксировал 1,32 промилле. С результатом он полностью был согласен.

На водителя патрульные вынесли постановление по ч. 4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) и составили протокол по ч. 3 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, которое дважды в течение года подвергалось административному взысканию за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного) КоАП. От управления его отстранили.