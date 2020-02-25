В Шостке провели чемпионат области по шашкам 4-5 сентября в Шостке состоялось первенство Сумской области по шашкам.

В соревнованиях приняли участие 28 человек: из Сум и Сумского района, Кролевца, Шостки и Конотопа. По итогам турнира первое место занял шосткинец Вячеслав Зимовец, серебро также досталось Шостке - Дмитрий Тимофеев. Третье место занял Олег Марченко из Сум, пишет Шостка.инфо.