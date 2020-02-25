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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Шостке провели чемпионат области по шашкам

4-5 сентября в Шостке состоялось первенство Сумской области по шашкам.

В соревнованиях приняли участие 28 человек: из Сум и Сумского района, Кролевца, Шостки и Конотопа.

По итогам турнира первое место занял шосткинец Вячеслав Зимовец, серебро также досталось Шостке - Дмитрий Тимофеев. Третье место занял Олег Марченко из Сум, пишет Шостка.инфо.

Спорт Шашки
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