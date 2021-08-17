На Сумщине в аварии погибла женщина Полиция Ахтырки устанавливает причины и обстоятельства ДТП, в котором погибла женщина.

Происшествие случилось 5 сентября, около 20 часов, в селе Кардашовка Ахтырского района.

Предварительно установлено, что 31-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Caddy, совершил наезд на 59 женщину-пешехода. В результате от полученных повреждений женщина погибла на месте происшествия.

В полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», в рамках которого устанавливают причины и обстоятельства происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.