На Сумщине в аварии погибла женщина

Происшествие случилось 5 сентября, около 20 часов, в селе Кардашовка Ахтырского района.
Предварительно установлено, что 31-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Caddy, совершил наезд на 59 женщину-пешехода. В результате от полученных повреждений женщина погибла на месте происшествия.
В полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», в рамках которого устанавливают причины и обстоятельства происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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