В Сумах спасатели оказали помощь трем детям, оказавшимся закрытыми в квартире

По предварительным данным в квартире на втором этаже, девятиэтажного жилого дома, оказались закрытыми три ребенка в возрасте 2, 3 и 5 лет.
На место происшествия прибыло отделение 2-й Государственной пожарно-спасательной части. Работники Службы спасения с помощью выдвижной лестницы попали через балкон в квартиру, открыли входную дверь, после чего передали детей матери.
Всего для оказания помощи привлекалось 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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