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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах спасатели оказали помощь трем детям, оказавшимся закрытыми в квартире

5 сентября в 13:27 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи по ул. Прокофьева, в областном центре.

По предварительным данным в квартире на втором этаже, девятиэтажного жилого дома, оказались закрытыми три ребенка в возрасте 2, 3 и 5 лет.

На место происшествия прибыло отделение 2-й Государственной пожарно-спасательной части. Работники Службы спасения с помощью выдвижной лестницы попали через балкон в квартиру, открыли входную дверь, после чего передали детей матери.

Всего для оказания помощи привлекалось 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Спасатели
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