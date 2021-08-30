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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:03330

В Лебедине в ДТП травмировался несовершеннолетний мопедист

5 сентября, около 11:00, на автодороге по улице Чернышевского в городе Лебедин, мопед «YAMAHA JOG» под управлением 17-летнего парня столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2115» под управлением 50-летнего мужчины.

Предварительно установлено, что водитель мопеда не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний житель города Лебедин получил травмы различной тяжести и госпитализирован в больницу, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп
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