В Лебедине в ДТП травмировался несовершеннолетний мопедист

Предварительно установлено, что водитель мопеда не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний житель города Лебедин получил травмы различной тяжести и госпитализирован в больницу, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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