За неделю на Сумщине зарегистрировано 330 опасных событий В результате пожаров один человек погиб. Огнем уничтожено и повреждено 9 зданий и 1 единицу автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 45 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 18 зданий, 1 единицу автотракторной техники, материальных ценностей на общую сумму 1 млн. 260 тыс. грн. Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности. При обнаружении признаков пожара немедленно звоните на линию экстренного вызова «101», сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Сумской области.