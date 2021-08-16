За неделю на Сумщине зарегистрировано 330 опасных событий

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 45 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 18 зданий, 1 единицу автотракторной техники, материальных ценностей на общую сумму 1 млн. 260 тыс. грн.
Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности. При обнаружении признаков пожара немедленно звоните на линию экстренного вызова «101», сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Сумской области.
В результате пожаров один человек погиб, еще два человека травмированы. Огнем уничтожено и повреждено 17 зданий и 3 единицы автотракторной...
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