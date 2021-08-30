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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:15376

Сумчан запрошують долучитися до Всесвітнього дня прибирання

Мешканців Сумщини запрошують доєднатися до заходу «Всесвітній день прибирання», що проводиться у 180 країнах, в тому числі Україні – 18 вересня 2021 року.

Ініціатором і координатором заходу є Всеукраїнський молодіжний рух «Let’s do it Ukraine».

Всесвітній день прибирання «World Cleanup Day» - це соціально-екологічна акція з прибирання зелених зон та благоустрою територій, очистки берегів. Акція традиційно відбудеться в третю суботу вересня в 24 регіонах України – 18 вересня 2021 року о 10:00, з дотриманням карантинних норм та обмежень.

Акція відбудеться з метою формування культури чистоти і дбайливого ставлення до довкілля, зменшення негативного впливу громадян на навколишнє середовище, розвитку всеукраїнського волонтерського руху, спільного прагнення до кращого майбутнього в розбудові нашої громади.

Загальна ідея акції полягає в тому, щоб об’єднати громадян та зробити Україну чистою разом! У межах акції буде реалізована кампанія «Побачив? Прибери!»

Організатори закликають приєднатися до наявних локацій або робити свої, брати з собою засоби індивідуального захисту, рукавички, великі пакети для сміття, запросити родину та друзів. Формати прибирань будуть різні:

• Колективні прибирання з сім’єю друзями чи колегами на одній із локацій. За такої форми кількість учасників у групі має бути обмежена, а площа – достатньо велика для дотримання соціальної дистанції.

• Індивідуальні прибирання вибраної вами забрудненої зони.

• Цифрове очищення. Нову форму прибирання можна реалізувати в будь-якому зручному місці та в будь-який час. Видалення зайвої інформації зі своїх гаджетів дозволить розвантажити центри баз даних, на підтримку яких витрачається величезна кількість енергії.

• Картографування. Встановлюйте безкоштовний мобільний додаток “EcoHike” та відмічайте забруднені й очищенні території.

Деталі про акцію на сайті організатора https://letsdoitukraine.org/.

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