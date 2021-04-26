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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:43294

Сумчане на 40% стали больше болеть ОРВИ

Об этом сегодня, 6 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По данным еженедельно мониторинга, на прошлой неделе в Сумах зарегистрировано 785 случаев заболевания ОРВИ, что на 40% больше, чем за предыдущую неделю. 50% заболевших – дети. Интенсивный показатель заболеваемости ниже порогового уровня в 2,8 раза. Госпитализированы на прошлой неделе 107 жителей города (неделей ранее 77), 49% - дети. Это 13,7% от всех заболевших. Летальных случаев от осложнений после гриппа не зарегистрировано.

Общество ОРВИ
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