«Альянс» сегодня в Сумах примет лидера первой лиги

Матч пройдет на стадионе «Юбилейный» сегодня, 6 сентября, начало в 16:30. Трансляция матча - на YouTube канале «Первая лига».
Стоимость билета - 40 гривен, приобрести их вы сможете в день игры в кассах стадиона. Вход детям до 12 лет включительно свободный при предъявлении свидетельства о рождении.
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