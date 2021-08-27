«Альянс» сегодня в Сумах примет лидера первой лиги В игре седьмого тура чемпионата Украины по футболу в Первой лиги «Альянс» будет принимать одного из лидеров чемпионата - криворожский «Кривбасс».

Матч пройдет на стадионе «Юбилейный» сегодня, 6 сентября, начало в 16:30. Трансляция матча - на YouTube канале «Первая лига».

Стоимость билета - 40 гривен, приобрести их вы сможете в день игры в кассах стадиона. Вход детям до 12 лет включительно свободный при предъявлении свидетельства о рождении.

Накануне игры у «Кривбасса» 16 очков в 6 играх и второе место в турнирной таблице, у «Альянса» 7 очков в 6 играх и 11-е место.