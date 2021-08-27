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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 21:55222

Погоду на Сумщине будет определять антициклон

В начале новой недели погода в Сумской формироваться под влиянием антициклона.

Ожидается сухая погода, ночью и утром на поверхности почвы заморозки, дневная температура воздуха будет постепенно повышаться.

6 сентября: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1 .. + 6 °С, на поверхности почвы заморозки 0-3 °С, днем +11 .. + 16 °С.

7 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1 .. + 6 °С, на поверхности почвы заморозки 0-3 °С, днем +13 .. + 18 °С.

8 сентября: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3 .. + 8 °С, на поверхности почвы заморозки 0-3 °С, днем +15 .. + 20 °С.

Общество Прогноз погоды
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