Сумчан приглашают отпраздновать столетие первого бревета

11 сентября состоится массовый всемирной ивент. Сотни тысяч рандоннеров по всему миру выйдут на старт, чтобы отпраздновать марафоном в 200 км столетие от первого бревета!
Успей зарегистрироваться до 8 сентября и получи именной стартовый номер в сумском бревете «В гости к мамонту - ретро» https://randonneurs-ua.org/events/689.
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