Сумчан приглашают отпраздновать столетие первого бревета Меньше недели осталось до события, которое будет отмечать вся мировая рандоннерское (велромарафонское) сообщество.

11 сентября состоится массовый всемирной ивент. Сотни тысяч рандоннеров по всему миру выйдут на старт, чтобы отпраздновать марафоном в 200 км столетие от первого бревета!

Успей зарегистрироваться до 8 сентября и получи именной стартовый номер в сумском бревете «В гости к мамонту - ретро» https://randonneurs-ua.org/events/689.