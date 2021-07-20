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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:57219

Роменский учитель вошел в десятку педагогов-новаторов Украины

Ежегодно престижная национальная премия Global Teacher Prize Ukraine награждает лучших педагогов страны: профессионалов, новаторов, творцов будущего.

Вы также можете стать частью этой истории, - пишет ТСН.

В этом году на премию подали заявки 3273 невероятных учителей со всей страны. После нескольких этапов отбора осталась звездная десятка. Они поборются за главный приз «Нобелевки для учителей» - 250 000 гривен, участие в самой престижном образовательном событии мира Global Education and Skills Forum и один год бесплатного обучения от организатора премии ГС «Освитория».

Имя победителя назовут 2 октября на торжественной церемонии. Его или ее выберет экспертное жюри: председатель ГС «Освитория» и основательница премии Зоя Литвин, телеведущая «1+1» и куратор премии Наталья Мосейчук, экс-министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, победитель Global Teacher Prize Ukraine 2020 Василий Дьяков, основатель платформы Ed.era Илья Филиппов, юный изобретатель и стартапер Михаил Чумаченко, психолог Светлана Ройз и финалист мировой премии Global Teacher Prize 2020 Карло Маццоне.

А победителя зрительских симпатий выберет народное жюри. В топ-10 лучших педагогов-новаторов Украины вошел и учитель из Ромен - Артур Пройдаков, пишет Ромны24.

Проголосовать за него можно по ссылке.

Общество Global Teacher Prize Образование
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